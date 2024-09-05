CHP'li Türeli: Yeni OVP Dönemi Ekonomik Zorluklar Getirecek

Politika

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, "Önümüzdeki OVP dönemi, ekonomideki büyümenin yavaşlayacağı, düşük büyüme hızının olacağı, işsizliğin artacağı, enflasyonun hala yüksek seviyesini korumaya devam edeceği bir dönem olacak." dedi.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir önceki dönemde hazırlanan planın bir benzeriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İktidarın şu ana kadar 5 kalkınma planı ve 20 OVP hazırladığını belirten Türeli, "Ekonominin yapısal problemleri, bu dönemlerde uygulanan politikalarla çözülememiş aksine ağırlaşmış." diye konuştu.

Yeni açıklanan OVP'de yer alan dolar cinsinden milli gelir ve kişi başına milli gelir rakamlarının bir önceki OVP ve kalkınma planı ile uyumsuz olduğunu belirten Türeli, bunun "metnin gayriciddi hazırlandığını gösterdiğini" öne sürdü.

OVP'de yer alan büyüme hedeflerinin de enflasyonla uyumsuz olduğunu savunan Türeli, "Önümüzdeki OVP dönemi, ekonomideki büyümenin yavaşlayacağı, düşük büyüme hızının olacağı, işsizliğin artacağı, enflasyonun hala yüksek seviyesini korumaya devam edeceği bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan OVP'nin kredibilitesinin, vizyonunun olmadığını, daha önce söylenen şeylerin tekrar edildiğini öne süren Türeli, "Bugüne kadar uygulanan yanlış politikaların yükünü milyonlarca insanın çekmeye devam edeceğini bize gösteriyor." diye konuştu.