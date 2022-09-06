CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti

06.09.2022 12:02
CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Nazlıaka, burada düzenlediği toplantıda, gurbetçi şehri olan Aksaray'da hala bir havalimanının olmadığını söyledi.

Çiftçilikle uğraşan vatandaşların ne kadar zorlandığını bildiklerini aktaran Nazlıaka, "Bir tahıl ambarı olan Aksaray'da hala tarımsal sulamayla ilgili sorunlar da sürüyor. Yem fiyatları o kadar yüksek ki vatandaşlarımız hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor." dedi.

İlk seçimlerde CHP iktidarında Aksaray'ında sorunlarının çözüme kavuşacağını anlatan Nazlıaka, "Halkın iktidarında Aksaray'ın sorunlarının çözümüne odaklanacağız. CHP olarak her gün sahadayız. Örgütlü gücümüze güç katıyoruz. Her geçen gün CHP ailesini genişletiyoruz, genişletmeye de devam edeceğiz. Aydınlık günler yakın, geliyor gelmekte olan." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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