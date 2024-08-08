CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi

CHP'de yapılan Kadın Kolları Kurultayı'nda Asu Kaya, Genel Başkanlığa seçildi. Kaya, amaçlarının bu hareketi bütün Anadolu'ya yaymak, sahada daha da görünür kılmak, tüm illerdeki kadın örgütlerinin çalışmalarını TBMM'de dile getirmek ve kamuoyuna duyurmak olduğunu bildirdi.

08.08.2024 15:02
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Asu Kaya, amaçlarının bu hareketi bütün Anadolu'ya yaymak, sahada daha da görünür kılmak, tüm illerdeki kadın örgütlerinin ortaya koyduğu çalışmaları TBMM'de dile getirmek ve kamuoyuna duyurmak olduğunu bildirdi.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı.

Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce çıktıkları yolda çetin bir mücadele verdiklerini, eşit temsil ve fermuar sistemi istediklerini, buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

CHP'nin 4 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayında eşit temsil ve fermuar sisteminin uygulanmasını temenni eden Nazlıaka, görev sürelerinde hayata geçirdikleri projeleri ve yürüttükleri mücadele alanlarını Kaya ve yönetimine emanet ettiklerini vurguladı.

Aylin Nazlıaka, "Emek ve mücadeleyle yoğrulmuş, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan CHP'li bir kadınım. Bundan sonra da emeğimle, mücadelemle partimizi iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğim. Cumhuriyet'i yeniden demokrasiyle taçlandıracak olan irade, kadınların eşitlik ve adalet mücadelesiyle yükselecek. Asu Başkanımı ve seçilen yönetimini kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaya ise mücadelelerinin, teslim aldıkları noktadan artarak devam edeceğini belirterek, tüm önceki başkanların tecrübe ve önerileriyle dayanışmalarını daha da güçlendireceklerini kaydetti.

CHP iktidar olana kadar hep birlikte örgütleriyle mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, "Kurultayımızda, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in altını çizdiği 'eşit temsil'i yakalayana kadar hep birlikte omuz omuza mücadelemiz devam edecek." dedi.

Nazlıaka'nın kadın hareketine çok farklı bir misyon kazandırdığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Bu hareketi bütün Anadolu'ya, dört bir yanına daha yaygınlaştırmak, sahada daha da görünür kılmak, 81 ildeki kadın örgütlerimizin ortaya koyduğu çalışmaları TBMM'de dile getirmek ve tüm kamuoyuna duyurmaktır maksadımız. Böylelikle gücümüzü daha da artıracağız. Bütün kadın örgütlerimiz alandan Meclis'e daha görünür kılınacak. 'Geçim yoksa seçim var' diyoruz. En erken zamanda iktidarda inşallah olmak üzere."

Konuşmaların ardından Kaya ve Nazlıaka birbirlerine mor ve kırmızı çiçekler takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi - Son Dakika

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