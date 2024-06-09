CHP Kula Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, güven tazeledi - Son Dakika
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Politika

CHP Kula Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, güven tazeledi

Manisa'nın Kula ilçesinde 2007 yılından bu yana CHP Kula Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Esen Çınar, ilk kez iki liste ile girdiği seçimde de oy çokluğunu alarak güven tazeledi. Seçim sonrası yaptığı konuşmada, kadınların siyasetteki rolünün ve öneminin altını çizen Çınar, kadınların gücünü ve katkılarını daha da görünür kılmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

09.06.2024 17:58
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Manisa'nın Kula ilçesinde 2007 yılından bu yana CHP Kula Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan ve 2007 yılından bu yana tüm kongrelere tek liste aday olarak katılan Esen Çınar, ilk kez iki liste ile girdiği seçimde de oy çokluğunu alarak güven tazeledi.

Kula'da CHP Kadın Kolları Başkanlığı için 2007 yılından itibaren tek liste ile gerçekleştirilen seçimler, bu sefer iki liste ile yapıldı. 71 üyenin 61'inin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Esen Çınar 42 oy alırken, başkan adayı olarak seçime katılan Sevinç Ercan ise 19 oyda kaldı. Oy çokluğunu alarak güven tazeleyen başkan Esen Çınar, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kadınların siyasetteki rolünün ve öneminin altını çizerek, "Bu göreve tekrar seçilmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Kadınların gücünü ve katkılarını daha da görünür kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, partimizin değerlerine sadık kalarak, Kula'da ve ülke genelinde kadınların sesi olacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Kula Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, güven tazeledi - Son Dakika

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