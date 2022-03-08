CHP'li Ağbaba kadınların istihdam oranlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının istihdamda yer alamadığını belirtti.

Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadın sayısının 2021 Ocak ayına göre son bir yılda yüzde 15 arttığını ifade etti.

Ocak 2021'de İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz sayısının 1 milyon 386 bin iken bu sayının 2022'nin Ocak ayında 1 milyon 595 bine ulaştığını aktaran Ağbaba, 388'i doktora, 10 bini yüksek lisans mezunu toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın işsizin İŞKUR'dan iş beklediğini kaydetti.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadınlar istihdamda yer almak istese de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadın istihdamda yer alamıyor. TÜİK 2021 yılı genel iş gücü istatistiklerine göre 9 milyon 770 bin kadın, ev işleri nedeniyle istihdama dahil olamamakta ve iş gücünün dışında kalmaktadır.

TÜİK 2021 son çeyrek iş gücü istatistiklerine göre 32 milyon 383 bin 15 yaş kadın nüfusu içerisinde iş gücüne dahil olamayan kadın sayısı 21,3 milyon. Bu durumda kadınların yüzde 65'i iş gücüne dahil olamıyor. Bir başka deyişle her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor."