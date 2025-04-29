CHP\'li Başarır: Adalet Bakanı, Adalet Saraylarından Bahsediyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de hukukun askıya alındığını söyleyerek, "Tüm bunlar yaşanırken bu ülkenin Adalet Bakanı, adalet saraylarından bahsediyor. Bina yapma kardeşim, küçücük binan olsun; ama içinde adalet olsun. İki göz odan olsun, doğru kararlar çıksın. Bir odada adalet dağıt; ama dünya bilsin ki, 'Türkiye'de adalet var' diyebilsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, "19 Mart darbesinden sonra üzülerek söylüyorum ki, kuru tutmak için 52 milyar dolarlık döviz satıldı. Hazinenin iç ve dış borç stoku 360 milyar lira artarak, ilk kez borcumuz 10 trilyonu geçti. İç borç faizi 10 puan arttı. Döviz kuru 36,5 liradan 38,5 liraya çıktı. Euro aynı şekilde 40 liradan 44 liraya yükseldi. Yabancı yatırımcı kaçtı, yabancılar toplam 13 milyar 744 milyon dolar portföy sattı. Yine yabancı yatırımcıların 23,6 milyar dolar yatırım portföyü azaldı. TÜİK ve Merkez Bankası'na göre, 'Ekonomiye güven yok' dendi ve en önemlisi bunların sonucunda tüm anketlerde AKP ve MHP'nin seçmeni, 'Ekonomi kötü yönetiliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Başarır, Türkiye'de hukukun askıya alındığını savunarak, "Tüm bunlar yaşanırken bu ülkenin Adalet Bakanı, adalet saraylarından bahsediyor. Bina yapma kardeşim, küçücük binan olsun; ama içinde adalet olsun. İki göz odan olsun, doğru kararlar çıksın. Bir odada adalet dağıt; ama dünya bilsin ki, 'Türkiye'de adalet var' diyebilsin. İstanbul'daki, Çağlayan'daki, Kartal'daki adalet saraylarının Beştepe'deki saraydan hiçbir farkı yok. Çünkü Beştepe'deki zihniyet o adalet saraylarını yönetiyor. Onun emir ve talimatlarıyla muhtemel 3 cumhurbaşkanı adayı rakibi bugün Silivri'de. Şu anda Silivri iki tane bakanlar kurulu çıkartır, 3 tane cumhurbaşkanı çıkartır ve 2 kabine de 3 cumhurbaşkanı da şu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına 6 misli fark atar; bilgi, cesaret, doğruluk, dürüstlük ve birikim olarak. O yüzden Cumhurbaşkanını ve özellikle bu adaletsizliğin mimarı Yılmaz Tunç'u, ekonomiyi bu hale getiren, Türkiye'yi daha da batağa saplayan Mehmet Şimşek'i 86 milyona şikayet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz" dedi.