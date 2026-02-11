CHP\'li Başarır Meclis\'teki kavgadan önce Gürlek\'le selamlaşmış

eser demir:

Akp ve MHP oyları ile kayıp çocukları araştırma önergesi reddedilmiştir şimdi AKP komisyonu kurunca ok ama muhalefet çocukları araştırma için komisyon kurulsun diyince birileri rahatsız oluyor

TÜRK GÜCÜ: Chp lisin belki ki yalan ile devam ediyorsun öyle bir önerge meclise gelmedi 43 19