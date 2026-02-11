CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış - Son Dakika
Politika

CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış

11.02.2026 23:31
CHP'li Ali Mahir Başarır, Meclis'teki kavgadan önce, tüm partilerin grup başkanvekillerinin toplantıya çağrıldığını, gittiklerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de odada olduğunu söyledi. Başarır, Gürlek'le el sıkıştığını, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim." dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. İki yeni bakan Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

TBMM'DE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Bakanların yemin töreninden önce TBMM Genel Kurulu karıştı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal edince tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.

Meclis'teki kavga gün boyu konuşulurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Başarır, yemin töreninden önce TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın tüm partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığını söyledi.

BAŞARIR'DAN GÜRLEK'E: SİZİN İÇİN ZOR BİR GÜN OLACAK

Odaya girdiklerinde Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de orada olduğunu belirten Başarır, Gürlek'le el sıkışarak selamlaştıklarını belirtti. Başarır, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek, Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    bi dahaki sağ apargat sana gelecek Ali Mahir 100 48 Yanıtla
    qds7crnh9q qds7crnh9q:
    yaloş makarnacı 31 69
    Taner Avcı Taner Avcı:
    makarnamı daha besleyici samanmı. 7 2
  • Bilal Akarsu Bilal Akarsu:
    Bundan sonra sizin işiniz zor olacak mahir 88 41 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Akp ve MHP oyları ile kayıp çocukları araştırma önergesi reddedilmiştir şimdi AKP komisyonu kurunca ok ama muhalefet çocukları araştırma için komisyon kurulsun diyince birileri rahatsız oluyor 44 50 Yanıtla
    TÜRK GÜCÜ TÜRK GÜCÜ:
    Chp lisin belki ki yalan ile devam ediyorsun öyle bir önerge meclise gelmedi 43 19
    eser demir eser demir:
    Yalancısın demiş meclise öyle bir şey gelmedi diyor hahahahaha Allah sana akıl fikir versin elin de telefon her haber kanalı paylaştı bu haberi meclisi TV de var hata Allah sana akıl fikir versin daha ne diyim 4 2
  • 535353 535353:
    plan yapmış gevşek ağızlı 23 14 Yanıtla
  • M. Yıldız M. Yıldız:
    Tepine tepine anır 12 9 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
