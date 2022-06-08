CHP'li Bekaroğlu: "İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nde hukuk yok"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nde hukukun olmadığını öne sürdü.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yanlış ekonomi politikalarının döviz kurlarında artışa neden olduğunu savunan Bekaroğlu, kura müdahale için kamu bankaları aracılığıyla "arka kapıdan" ne kadar satış yapıldığının açıklanmadığını söyledi.

İç ve dış borç faizlerinin ana para tutarlarını geçtiğini, ekonomik sorunlara jeopolitik risklerin de eklendiğini ifade eden Bekaroğlu, hükümetin, terörle mücadele için yeni bir harekat düzenlemesinin, bu riskleri daha da artıracağını öne sürdü.

Mehmet Bekaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşmelerine başlanan İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'ni eleştirirken, "Teklifte hukuk yok. Cumhurbaşkanı, kendisine bağlı özel bir şey kuruyor. Bakanlar orada duruyor; Cumhurbaşkanlığındaki ofisler danışma niteliğindeyken, onlara icra görevi veriyor. İstanbul Finans Merkezi, güya para toplayacak. Bu sistem için yetkiyi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne bağlı bir şirkete veriyor. Böyle bir ülkede ekonomi rayına oturmaz çünkü ekonominin en önemli unsuru güvendir. Erdoğan tek başına güveni ve istikrarı yok etti. Kim güvenecek de İstanbul Finans Merkezi'ne yatırım yapacak?" diye konuştu.