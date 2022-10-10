CHP'li Beko: "Gar katliamının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını talep ediyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Beko: "Gar katliamının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını talep ediyoruz"

10.10.2022 14:05
CHP'li Beko: "Gar katliamının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını talep ediyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 7 yıl önce Ankara Garı önündeki terör saldırısının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 7 yıl önce Ankara Garı önündeki terör saldırısının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını istedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

"Katliam" olarak nitelendirdikleri saldırının üzerinden 7 yıl geçtiğini ancak saldırıyı gerçekleştirenlerin hala hesap vermediğini ileri süren Beko, şunları kaydetti:

"Katliamın 7'nci yıl dönümünde adalet arayışımız devam etmektedir. Geçen 7 yılda acılarımız azalmadı aksine artarak maalesef devam etti. Bu katliamı gerçekleştirenleri, bizim yol arkadaşlarımızı öldüren katilleri, onların arkasındaki karanlık güçleri ortaya çıkarmadıkça bu topraklarda maalesef huzur olmayacaktır. Geçtiğimiz hafta ben de duruşma salonundaydım. Bu yargılamalarda gerçek adaletin ortaya çıkacağına dair hiçbir umudum yok. Çünkü gerçeğin açığa çıkması adına bir çaba yok. Sorumlu olarak salona getirilen kişi önceki ifadelerini reddetti, suçlamaları işkence altında kabul ettiğini söyledi. Diğer sanıklar zaten ortada yoklar."

Beko, d???????avanın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Bizler bu davaya ilişkin tarafsız ve adilane bir tutumla gerekli tüm soruşturmaların ve yargılamaların yapılmasını talep ediyor, daha fazla uzamadan gar katliamının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Beko: 'Gar katliamının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını talep ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Beko: "Gar katliamının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını talep ediyoruz" - Son Dakika
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