CHP'li Belediye Başkanı Ekicioğlu, mazbatasını alırken gönderme yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Belediye Başkanı Ekicioğlu, mazbatasını alırken gönderme yaptı

CHP\'li Belediye Başkanı Ekicioğlu, mazbatasını alırken gönderme yaptı

Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, mazbatasını alırken eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu. Ekicioğlu, 'Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık' dedi.

03.04.2024 17:29  Güncelleme: 17:33
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Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, eski ittifak ortaklarına mazbata alım töreninde gönderme yaptı.

Kalabalık bir grupla parti binasından Kırşehir Adalet Sarayı'na giden Ekicioğlu, mazbatasını aldıktan sonra eski ittifak ortakları İYİ Parti'ye göndermede bulundu. Ekicioğlu, "Bazıları 'Biz getirdik, biz götürürüz' diyenler demek ki iş öyle değilmiş. Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık" dedi.

"Halka dokunduk ve politika yapmadık" diyen Ekicioğlu, "Hedefini işine odaklı yapmak kamuoyunun ve toplumun teveccühüne mazhar oluyor. Seçim bitti ve yükümüz ağır. İsteyenlere teknik konularda yardımcı olacağız. 89 yılındaki hataya düşmeyeceğiz. Oy için hiçbir yere göz kırpmadık ve sağduyu kazandı" dedi.

Mazbatasını alan Ekicioğlu, Adalet Sarayı önünden kalabalık bir grupla birlikte belediye binasına gitti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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