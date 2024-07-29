Politika

CHP'li belediye başkanı tutuksuz yargılanacak

Makam odasında 2 kişiyi darp ettirdiği iddia edilerek gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Kula Belediye Başkanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

MANİSA - Makam odasında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece "Yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, 30 günlük tutukluluk süresinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz 27 Haziran tarihinde Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D., iddiaya göre Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Olayın ardından 30 Haziran tarihinde darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A, R.G. ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuksuz yargılanacak

Aradan geçen 30 günün ardından Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez bugün hakim karşısına çıktı. Kula Adliyesi'nde görülen davada Başkan Hikmet Dönmez tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kula Belediyesi önünde açıklama yapan Başkan Dönmez'in avukatı Murat Aydın, hakkın, hukukun ve adaletin yerine geleceğine inançlarının tam olduğunu dile getirerek, Başkan Dönmez'in en kısa sürede görevine döneceğini söyledi. Avukat Murat Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez hakkında haksız, hukuk dışı bir suçlamayla karşı karşıyayız. Belediye başkanımız Kula halkının menfaatlerini, Kula Belediyesi'nin parasını korumak için uğraşırken, makamında bir saldırıya uğradı ve buna rağmen diğer kişiler başkanın kendilerine yönelik bir saldırıyı organize ettiğini iddia ederek, başkanımızın tutuklanmasına yol açan bir süreci yaşadık. Bütün bu yargılama sürecinin sonunda Hikmet başkan, Kula halkının ona verdiği oydan pişman etmeyecek, yüzüne yere eğdirmeyecek bir pozisyonla karşınızda olacak. Kendisi bugün tahliye olacak, tahliye olduktan sonra süreci de yakından takip edeceğiz. İçinde bulunduğumuz durumun oluşturduğu bütün olumsuz şartlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bütün fertleriyle hukuka olan inancını korumaya devam ediyor. Hakkın, hukukun ve adaletin yerine geleceğine biz yürekten inanıyoruz. Sonunda haklı ve haksız ayrılacak ve Başkanımız görevine dönecek. Herkese çok teşekkürler. Burada önemli olan Kula halkının idaresine sahip çıkmasıdır. Çünkü sorun başkanın kendisi ile ilgili bir sorun değil, Kula halkının iradesidir, Kula Belediyesinin mal varlığıdır, kamunun menfaatidir"

Öte yandan Başkan Dönmez'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla yapılan duruşmasını Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip etti.