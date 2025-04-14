CHP'li Edremit Belediyesi Tarihi Yapıyı İmamoğlu'na Kiraladı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Edremit Belediyesi Tarihi Yapıyı İmamoğlu'na Kiraladı

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Edremit Belediyesi, tarihi tescilli bir binayı 250 TL'ye İmamoğlu İnşaat'a kiraladı. Sözleşme feshedilmelerine rağmen bina boşaltılmadı ve İmamoğlu İnşaat işgalci konumda kaldı.

14.04.2025 16:41  Güncelleme: 16:44
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CHP'li Edremit Belediyesi tarihi yapıyı 250 TL'ye İmamoğlu'na kiralamış

Edremit'te tarihi tescili bulunan binayı kiralayan ve alt kiracılarına devreden İmamoğlu İnşaat, 2024 yılında sözleşmenin feshedilmesine rağmen binayı boşaltmadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mevkiinde tarihi tescili bulunan bina, Edremit Belediyesi tarafından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait firmaya iddialara göre 250 TL'ye kiralandı. Edremit Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün fesih kararları almasına rağmen mekan boşaltılmazken, bugün kayyım atanan İmamoğlu İnşaat adlı şirket, Güre'de işgalci pozisyonunda kaldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait İmamoğlu İnşaat adlı şirket tarihi yapıda işgalci pozisyonunda kaldı. Yapı ilk olarak 2016 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Belediyesi'ne verildi. Edremit Belediyesi ise iddialara göre 250 TL fiyat ile İmamoğlu İnşaat'a kiraladı. İmamoğlu inşaat ise alt kiracısına devretti. Restoran olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen tarihi yapının sözleşmesini ilk olarak Edremit Belediyesi feshetti, ardından 2024 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü de fesih işlemi uyguladı. Tüm kurumların fesih işlemi uyguladığı tarihi mekan herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen mekan boşaltılmayınca resmi olarak terk işlemi yapılmadığından işgalci durumunda kaldı. Kayyım atamasının ardından herhangi bir gelişme yaşanmazken, 1950'li yıllarda zeytin işçilerinin barınağı olarak kullanılan tarihi mekanın akıbeti de belirsiz kaldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Edremit Belediyesi Tarihi Yapıyı İmamoğlu'na Kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Edremit Belediyesi Tarihi Yapıyı İmamoğlu'na Kiraladı - Son Dakika
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