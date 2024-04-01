2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Türkiye'nin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olan Kütahya'da, CHP'li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP'li belediye başkan adayı Alim Işık'ı 726 oy farkıyla geçerek Kütahya'nın yeni belediye başkanı oldu. Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci'yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü.
Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı'nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti. - KÜTAHYA
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Uzun yıllardır başarılı projelere imza atan ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde %56,60 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci oldu.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Seçimlere CHP damgasını vururken, AK Parti ise birçok kenti kaybetti. Türkiye'deki seçim atmosferi dış basının da gündemindeydi. Birçok yabancı basın kuruluşu, Türkiye'deki yerel seçimleri manşetlerine taşıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, 'Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık' dedi.
Yerel seçimlerde Hatay'daki sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Sandıktan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk zaferle çıktı. Yüzde 44,47 oy alan Öntürk'ü, mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş yüzde 43,97 ile takip etti. Seçim sonucuna itiraz eden Savaş, ''Bu işin peşini bırakmayacağız.'' derken, CHP lideri Özgür Özel ise ''Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaptığı konuşmada, İstanbul halkının kendisine verdiği görevleri onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak kabul ettiğini belirtti. İmamoğlu, İstanbul'un lider bir şehir olduğunu ve hizmette ve demokraside 'tam yol ileri' demeye devam edeceklerini söyledi.
İsrail'de Hamas'ın saldırısının ardından binlerce eylemci, Başbakan Netanyahu'yu görevden uzaklaştırma talepleriyle sokaklara döküldü. Protestolar, istifa ve erken seçim talepleriyle birlikte Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması çağrılarına da ev sahipliği yapıyor. Netanyahu'nun siyasi geleceği, savaşın nasıl yürütüldüğü ve rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle baskı altında.
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Türkiye'nin gündemini aylardır meşgul eden yerel seçimler bitti. Oy sayımı hala sürerken sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı. Yerel seçime CHP damga vurdu. Yıllar sonra ilk defa birinci parti haline gelen CHP, AK Parti'den birçok ili aldı. İşte CHP'nin kazandığı iller...
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