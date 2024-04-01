81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu

CHP\'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu

2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Kütahya'da en çekişmeli seçimlerden biri yaşandı ve Eyüp Kahveci, MHP'li rakibini 726 oy farkıyla geride bırakarak zafer elde etti. Kutlamalar ise sokaklarda ve Zafer Meydanı'nda coşkuyla devam etti.

01.04.2024 07:02  Güncelleme: 07:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Türkiye'nin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olan Kütahya'da, CHP'li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP'li belediye başkan adayı Alim Işık'ı 726 oy farkıyla geçerek Kütahya'nın yeni belediye başkanı oldu. Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci'yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı'nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Kütahya, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
06:02 AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise ’’Bu işin peşini bırakmayacağız’’ dedi AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise ''Bu işin peşini bırakmayacağız'' dedi
01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
07:20 Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde birinci oldu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde birinci oldu
05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
02:51 AK Partili Hamza Dağ, rakibi Cemil Tugay’ı arayarak tebrik etti AK Partili Hamza Dağ, rakibi Cemil Tugay'ı arayarak tebrik etti
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 07:30:37. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement