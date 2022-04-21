CHP'li Gaytancıoğlu: "Rusya ve Ukrayna'dan bu yıl ithalat yapılması çok zor" - Son Dakika
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CHP'li Gaytancıoğlu: "Rusya ve Ukrayna'dan bu yıl ithalat yapılması çok zor"

21.04.2022 16:06
CHP'li Gaytancıoğlu: "Rusya ve Ukrayna'dan bu yıl ithalat yapılması çok zor"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu yıl, o bölgelerden ithalat yapılmasının zor olduğunu söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu yıl, o bölgelerden ithalat yapılmasının zor olduğunu söyledi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığına, tarım sektörüyle ilgili sunduğu 15 soru önergesine bugüne kadar cevap alamadığını ileri sürdü.

Vahit Kirişci'nin Tarım ve Orman Bakanlığına getirilmesinden sonra aynı soruları kendisine de yönelttiğini ifade eden Gaytancıoğlu, bu sorulardan birinin ise et fiyatlarındaki fahiş artış olduğunu aktardı.

Gaytancıoğlu, Kirişci'nin, hayvan varlığının belirlenmesi yönünde bir çalışma başlatılması gerektiğini belirttiğini ancak çalışmanın başlayıp başlamadığı bilgisinin hala paylaşılmadığını söyledi.

Bu tip bilgilerin tüm kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydeden Gaytancıoğlu, "Rusya ile Ukrayna savaşından dolayı bu sene oralardan ithalat çok zor görünüyor. Yönümüzü Arjantin ve Brezilya'ya dönüyoruz ama bu ülkelerde ciddi zirai ilaç kullanımı var. Pestisitin neden olduğu en önemli hastalık ise kanser." diye konuştu.

Milletvekili Gaytancıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı'na, 7 makam odası olduğu iddialarıyla ilgili soru önergesine cevap alamadığını belirterek, "Bugün bizim Genel Başkanımızın evinde elektrikler kesildi. Bakan'ın 7 makam odası varsa bu odaların her birinde klima, avize, bilgisayar da vardır. Bunlar lüks değil mi? Lüks yaşamak, saltanat içinde yaşamak size bir sıkıntı yaratmıyor mu? " değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gaytancıoğlu: 'Rusya ve Ukrayna'dan bu yıl ithalat yapılması çok zor' - Son Dakika


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