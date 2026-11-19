CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilerle ilgili düzenlemelerin gündeme geleceğine dikkati çekerek, düzenlemenin yeni bir mağduriyete neden olmaması gerektiğini ifade etti.

Düzenlemeyle emeklilerin açlık sınırının altında bir maaş almaması gerektiğini belirten Gürer, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Gürer, "Bu düzeye getirildikten sonra intibak düzenlemesine de ihtiyaç var." dedi.

Gürer, emeklilere aylık bağlama oranının 2008 yılına kadar yüzde 70'ler civarında olduğunu ancak bunun yüzde 30'lara kadar çekildiğini anlatarak, "Burada yeniden katsayının arttırılması ihtiyaç." ifadesini kullandı.

Bayram ikramiyelerinin de asgari ücretle endekslenmesi gerektiğini söyleyen Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlaç katkı payı yapılacak bu düzenlemeyle emeklilerden alımı kaldırılmalıdır. Tüm emekliler için iyileştirme sağlanmalıdır. Ayrıca yapılacak düzenlemede bu yılın sonu adres gösteriliyor. Kademeli emeklilik dediğimiz 1 yılda 17 yıl kaybeden emeklilerin durumu da ele alınmalı ve emeklilerin bu adaletsiz kademe sorunu ortadan kaldıracak düzenleme de sağlanmalıdır. Emeklilikte 1 yılda 17 yıl kaybedenlerin durumu değerlendirilip, bu bağlamda kademeli bir emeklilik sisteminin de oluşturulması, yapılacak düzenlemede yer almalıdır. Evi olmayan ve yüksek kiralar altında ezilen emekli vatandaşlarımız için de kira desteği yine bu düzenlemede dikkate alınmalıdır. "