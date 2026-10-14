CHP'li Gürer, şeker pancarı fiyatının 4 bin 500 liranın üzerine çıkarılmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Gürer, şeker pancarı fiyatının 4 bin 500 liranın üzerine çıkarılmasını istedi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının 4 bin 500 liranın üzerine çıkarılmasını istedi. Gürer, çeltik ve şeker pancarı fiyatlarının geç açıklanmasının çiftçinin önünü görememesine neden olduğunu öne sürdü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının "üreticinin üründen para kazanamaması" nedeniyle 4 bin 500 liranın üzerine çıkarılmasını istedi.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, basın özgürlüğünün sınırlandırılmasının ve basının sansürlenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Çeltik ve şeker pancarı alım fiyatlarının "üreticinin beklentisinin altında olduğunu" savunan Gürer, Türkiye'nin çeltik ve pirinci ithal ettiğini belirtti.

Yurt dışına bağımlılığın azalması için çeltik üreticisinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Gürer, şöyle konuştu:

"Bir yıl öncesine göre verilen yüzde 12'lik artış üretici için önemli ölçüde düşünme noktası oldu. Pancarda da 2024'te 2 bin 375 lira ton fiyatı verilmişti. 2025'te 3 bin 100 lira oldu, burada oran yüzde 30 civarındaydı. Yeni verilen fiyatta artış yüzde 20 olarak gerçekleşti. Şeker pancarı çiftçisi bunu kabullenemiyor. Çünkü şu anda şeker pancarı için beklenti tonu 4 bin 500 lira ile 4 bin 700 lira aralığında."

Çeltik ve şeker pancarı alım fiyatlarının 1 ay geç açıklanmasının çiftçinin önünü görememesine neden olduğunu öne süren Gürer, "Mutlaka revize edilmesi, şeker pancarı fiyatının 4 bin 500 liranın üzerine çıkarılması gerekiyor. Üretici ürettiği üründen para kazanamadığı için dertleniyor. Şeker pancarı üreten çiftçimizin sayısı 300 binin üzerindeyken 100 binlerin altına düştü. Böyle giderse nişasta bazlı şurup ve tatlandırıcılara yol açılır." görüşünü paylaştı.

Gürer, fındık, incir, üzüm ve limon üreticilerinin de beklediği geliri elde edemediğini, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP'li Gürer, şeker pancarı fiyatının 4 bin 500 liranın üzerine çıkarılmasını istedi - Son Dakika
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