CHP'li Kasap: "Türkiye 51 yıl geriledi. 51 yıl önceki dolar kuruna geldik" - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Türkiye 51 yıl geriledi. 51 yıl önceki dolar kuruna geldik." dedi.

???????Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2022 bütçe görüşmelerinin hemen hemen her gününde "bir hükümet yalanı olduğunu" öne sürdü.

Bütçenin, Meclise gelene kadar 700 milyar lira eridiğini, bugün dolar kurunda meydana gelen yükselmeyle bu rakamın daha da arttığını belirten Kasap, 1970 yılından "Bir dolar 15 TL oldu" yazılı bir gazete manşeti gösterdi. Kasap, "Sonuçta gelinen nokta bu. Türkiye 51 yıl geriledi. 51 yıl önceki dolar kuruna geldik. Bu hükümet sisteminin sonunda gelinen nokta bu. Yalanlarla dolanlarla, parayı çarçur etmeyle, çift maaşlarla, hak edilmeyen paraların insanlara verilmesiyle gelinen nokta bu." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli raporu bulunmayan ve hak etmeyen kişilere bağlanan haksız aylıkların olduğunu öne süren Kasap, bunların Sayıştay raporunda tespit edildiğini söyledi.

Kasap, ayrıca "hak etmeyen kişilere verilen aylıklardan 2020'de 14 milyon, 2019'da 697 milyon lira alacağın silindiğini, bunun bir kamu alacağı olduğunu, kamu alacaklarının 20 lira altında silinebildiğini" ifade etti.???????