CHP'li Kasap: "Türkiye'de hekimler emekli olmaktan korkuyorlar"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye'de hekimlerin ekonomik koşulların olumsuzluğu nedeniyle emekli olmaktan korktuğunu söyledi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 6 ay önce sağlık personelinin özlük haklarıyla ilgili bir kanun teklifinin gündeme geldiğini ancak daha sonra geri çekildiğini hatırlattı.

"Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü çıkarmış." diyen Kasap, binlerce hekimin yabancı dil kurslarına kayıt yaptırarak yurt dışına gitmeyi planladığını iddia etti.

Hekimlerin tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmadığını savunan Kasap, "Geçen yılın verilerine göre bin 405 civarında hekim Türkiye'yi terk etti. Bu doğru bir süreç değil, süreci iyi yönetemediler. Türkiye'de hekimler emekli olmaktan korkuyorlar. Çünkü emekliyken de çalışmak zorunda kalıyorlar. Şu an üniversite kadrolarında olup 9-10 bin liraya çalışan doçentler var. 10 bin lira maaşla çalışan hekimler var." dedi.

İstanbul'da aile hekimlerinin yüzde 35'inin yabancı uyruklu olduğunu, bu hekimlerin denkliklerinin ne şekilde alındığının bilinmediğini öne süren Kasap, "Çok sıkıntılı bir süreç. İstanbul'da kimsenin görmediği yoğun bakımlarda, kadrosu olmayan, sertifikası olmayan yabancı uyruklu hekimler, hekim gibi görünen şahıslar şu anda nöbet tutuyor. Sağlık Bakanı'nı bu konuda denetime davet ediyorum. Yabancı hekimlerin bu şekilde yer aldığı bir yerde Sayın Cumhurbaşkanı hekimlerimize 'giderlerse gitsinler' diyor. Siz vasıfsız, denkliğini almamış hekimlerle bu sistemi idare edemezsiniz, insanımızın canı, sağlığı bu kadar kıymetsiz olamaz." diye konuştu.