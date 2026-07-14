CHP'li Kaya'dan EİDS Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Kaya'dan EİDS Eleştirisi

14.07.2026 18:33
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Aykut Kaya, EİDS düzenlemesi ile esnafın pazarlama gücünün kısıtlandığını belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ticaret Bakanlığının araç ve konut ilanlarının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmasına ilişkin düzenlemesini eleştirerek, "Esnafımızı bu kararla ilan portallarına mahkum ediyor, elindeki pazarlama gücünü alıyorsunuz." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu düzenleme üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlemeyle emlak ve galerici esnafının sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS onaylı ilan linkini paylaşabileceğini, sattığı ev ya da aracın fotoğraf, video ve bilgilerine yer veremeyeceğini dile getiren Kaya, "Merak ediyorum, diğer sektörler ürünlerini sosyal medyada pazarlarken, emlak ve galerici esnafımız neden pazarlayamıyor?" ifadesini kullandı.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnafımızı bu kararla ilan portallarına mahkum ediyor, elindeki pazarlama gücünü alıyorsunuz. Bugün esnafımız bu ilan portallarına dükkan kirasından daha fazla ücret ödüyor. Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, can çekişen sektöre kısıtlama değil çözüm getirin. EİDS onaylı portföyleri emlak ve galerici esnafımız kendi sosyal hesaplarında paylaşabilsin. İlan portallarını değil, esnafımızı koruyun."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya'dan EİDS Eleştirisi - Son Dakika

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