CHP'li Kaya'dan Yüksek Komisyonlara Tepki - Son Dakika
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CHP'li Kaya'dan Yüksek Komisyonlara Tepki

30.06.2026 18:22
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Aykut Kaya, yeme içme sektöründeki yüksek komisyon oranlarının düşürülmesini talep etti.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yeme içme sektöründen alınan komisyon oranın çok yüksek olduğunu belirterek, bu komisyon oranının düşürülmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, restoran ve lokanta işletmecilerinin sorunlarını anlattı.

Siparişlerde, yemek kartı şirketlerinin yaklaşık yüzde 8, bankaların yaklaşık yüzde 4, dijital yemek platformlarının ise yüzde 20 ile 30 arasında yeme içme sektöründen komisyon aldığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Böyle bir komisyon oranı olabilir mi? Restorancıdan daha fazla para kazanıyorlar. Ticaret Bakanlığını bu komisyon oranlarını denetlemeye ve en az yarı yarıya düşürmeye davet ediyorum. İktidara da çağrıda bulunuyorum Restoran ve lokanta işletmecilerimizi ziyaret edin, dinleyin, yaşadıkları KDV adaletsizliğini, vergi ve SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulduğunu, işlerini çevirebilmek için 40 takla attıklarını görün, yüksek komisyon bedellerinin bellerini nasıl büktüğünü görün."

Kaya, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinin büyük bir kısmının üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini belirterek, bu ilçelerde devam eden imar planları, ruhsat süreçleri, inşaat, tarım, turizm yatırımlarının belirsizliğe sürüklendiğini iddia etti.

Kaya, bu kararın bölge halkını mağdur etmeyecek şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya'dan Yüksek Komisyonlara Tepki - Son Dakika

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