CHP'li Kılıç, Mekke savunma anlaşması için Fidan'ı Genel Kurul'a davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kılıç, Mekke savunma anlaşması için Fidan'ı Genel Kurul'a davet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Genel Kurul'u bilgilendirmeye davet etti. Çağrı karşılıksız kalırsa CHP Grubu'nun Genel Görüşme açılması için önerge vereceğini belirten Kılıç, Fidan'ın soruları cevaplaması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "CHP olarak TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında Dışişleri Bakanı'nı Genel Kurulu bilgilendirmeye davet ediyoruz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da bir binanın çökmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kılıç, "Bunu her seferinde yeniden hatırlamamız için yeni bir acı olaya ihtiyaç yok. Türkiye, ivedilikle gündemine bu kentsel dönüşümü almak zorunda ki bir daha bu acıları yaşamayalım." diye konuştu.

Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, anlaşma hakkında yanıt bekleyen soruların bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu anlaşmayla hangi askeri yükümlülükleri üstlendiğini soran Kılıç, "Taraf ülkelerden birine saldırılması, Türkiye'nin otomatik olarak savaşa girmesi anlamına mı gelecektir? Suudi Arabistan ya da Pakistan'a karşı bir saldırı olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçmesi için TBMM'nin tezkeri onayı gerekecek mi yoksa anlaşmayı onaylayan kanun, otomatik tezkere yetkisi mi verecek?" sorularını yöneltti.

Kılıç, bu soruların en kısa sürede açıklığa kavuşması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP olarak TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında Dışişleri Bakanı'nı Genel Kurulu bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu çağrımız karşılıksız kalırsa CHP Grubu olarak Genel Görüşme açılması için önerge vereceğiz. Gerekli görülürse devlet güvenliği, diplomatik hassasiyetleri de göz önüne alarak kapalı oturum da yapılabilir. Yeter ki TBMM bilgilendirilsin. Biz, devlet sırlarının açıklanmasını değil, devletin geleceğini, tüm toplumu ilgilendiren kararların milletin Meclis'inden saklanmamasını istiyoruz. Çağrımız açıktır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'e gelmeli ve milletvekillerinin, muhalefetin sorularını cevaplamalıdır."

Yıllardır, okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için çağrıda bulunduklarını belirten Kılıç, bu çağrıyı yineledi.

Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bir anket çalışması başlattığını anlattı.

"Çocuklara bir öğün yemek vermek için bir ankete mi ihtiyacımız var?" sorusunu yönelten Kılıç, "Bıraksınlar anketi falan, bir an önce çağrımıza kulak versinler, ücretsiz okul yemeği uygulaması için hemen takvimi açıklasınlar, kaynağını belirlesinler ve her okulda sağlıklı, dengeli ve ücretsiz bir öğün yemeği hayata geçirsinler." ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki kayıp mürettebattın bulunması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrıda bulundu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiHakan FidanPolitikaUlaşımGüncelMekkeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:38
MHK’daki krizin ardından ilk atamalar Anthony Taylor seçti
MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:48:42. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç, Mekke savunma anlaşması için Fidan'ı Genel Kurul'a davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei