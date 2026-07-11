CHP'li vekillere 'tiyatro' sözü soruşturması - Son Dakika
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CHP'li vekillere 'tiyatro' sözü soruşturması

11.07.2026 13:46
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz için 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

BAHÇELİEVLER Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li vekillere 'tiyatro' sözü soruşturması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li vekillere 'tiyatro' sözü soruşturması - Son Dakika
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