CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP\'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı. Ertaş, yaptığı konuşmada Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirtti ve destek olan herkese teşekkür etti.

03.04.2024 23:13
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CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Ertaş, yaptığı konuşmada, Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde destek olan, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Hiç kimsenin burnu bile kanamadan kampanya sürecini tamamlamalarının sevindirici olduğunu dile getiren Ertaş, "Bu yolun sonunda da ilçem adına da böyle bir onur verici bir belgeyle Edremit'e hizmet edecek bir ekiple beraber olmaktan çok gurur duyuyorum. Edremit'te her şey çok güzel olacak. Yepyeni bir sayfa açıp Edremit'te hizmet yarışı içinde olacağız. Komşu ülkelerde ve ilimizde, Türkiye'mizde ismi çok daha farklı anılan bir Edremit yaratmak üzere bir yol haritası belirledik." diye konuştu.

Törende, CHP'den seçilen Edremit Belediye Meclisi üyelerine de mazbataları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

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