CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Ertaş, yaptığı konuşmada, Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde destek olan, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.
Hiç kimsenin burnu bile kanamadan kampanya sürecini tamamlamalarının sevindirici olduğunu dile getiren Ertaş, "Bu yolun sonunda da ilçem adına da böyle bir onur verici bir belgeyle Edremit'e hizmet edecek bir ekiple beraber olmaktan çok gurur duyuyorum. Edremit'te her şey çok güzel olacak. Yepyeni bir sayfa açıp Edremit'te hizmet yarışı içinde olacağız. Komşu ülkelerde ve ilimizde, Türkiye'mizde ismi çok daha farklı anılan bir Edremit yaratmak üzere bir yol haritası belirledik." diye konuştu.
Törende, CHP'den seçilen Edremit Belediye Meclisi üyelerine de mazbataları verildi.
Son Dakika › Politika › CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda yerel seçimlerde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun yaratacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Şoygu ayrıca, Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın izine dair bilgiler olduğunu ve soruşturmanın tamamlanacağını vurguladı.
Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın 'mazbatasının iptal edilmesine' ilişkin talebinin, 'kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından' reddine karar verdi.
YSK'nın, Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatayı iade etme kararı sonrası kutlama yapan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı. Birkaç gündür gösterilerin sürdüğü, şu an için sevinç kutlamalarının yapıldığı kentteki coşkulu havayı paylaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, paylaşımına "Van'da halkımız işe erken koyuldu. Önümüzdeki günlerde şehri pırıl pırıl yapma sözü de aldık." notunu düştü.
Sizin düşünceleriniz neler ?