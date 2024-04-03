Balıkesir'in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.
Edremit'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Mehmet Ertaş kazandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ailesi, vatandaşlar, partililer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Edremit İlçe Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı.
Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Ertaş "Partim adına, gerek ilçe yönetimim adına, Edremitliler adına böyle onur verici bir görevi üstlendiğimden dolayı çok mutluyum. Edremit'te her şey çok daha farklı, çok daha güzel olacak. Edremit, her zamankinden çok daha farklı ve barış içerisinde yaşayan bir kent olacağına inanıyorum ve başaracağız bunu ekibimle birlikte. Çok teşekkür ederim."dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Konak Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu'nu sıcak karşılayan Şahinbeyliler, tebriklerini iletti ve esnafın önemine vurgu yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir-teslim töreninde konuşan Bozkurt, herkesin belediye başkanı olacaklarını ve tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirtti.
Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
Yüksekova ilçesinde DEM Partili Şadiye Kırmızıgül, mazbatasını alarak göreve başladı. Kırmızıgül, halka en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim günü ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söğüt, seçimin iptal edilmesinin asıl amaç olduğunu belirtirken, yapılan itirazların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, seçimlerde yaşanan elektrik kesintileri ve tutanaklardaki tutarsızlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Söğüt, vatandaşların iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Alaca'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?