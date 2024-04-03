CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

CHP\'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, mazbatasını Edremit İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Ertaş, görevini onurla üstlendiğini ve Edremit'in daha güzel bir kent olacağına inandığını belirtti.

03.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Edremit'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Mehmet Ertaş kazandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ailesi, vatandaşlar, partililer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Edremit İlçe Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Ertaş "Partim adına, gerek ilçe yönetimim adına, Edremitliler adına böyle onur verici bir görevi üstlendiğimden dolayı çok mutluyum. Edremit'te her şey çok daha farklı, çok daha güzel olacak. Edremit, her zamankinden çok daha farklı ve barış içerisinde yaşayan bir kent olacağına inanıyorum ve başaracağız bunu ekibimle birlikte. Çok teşekkür ederim."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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