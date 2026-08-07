Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in, belediyeye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmasının ardından tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, partimizin tüzüğü ve disiplin ilkelerimiz çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, dün itibarıyla tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

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