CHP'li Nazlıaka: 9. Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını kullanması yasaklanmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Politika

CHP'li Nazlıaka: 9. Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını kullanması yasaklanmaya çalışılıyor

CHP\'li Nazlıaka: 9. Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını kullanması yasaklanmaya çalışılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama yaparak, kadınların soyadlarını tek başına kullanmasının yasaklanmaya çalışıldığını belirtti. Nazlıaka, bu hukuksuzluğu kabul etmediklerini ve kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Aile bütünlüğünün soyadı ile sağlanamayacağını vurgulayan Nazlıaka, kadınların insanca yaşam hakkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

06.07.2024 13:02
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen, 9'uncu Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını tek başına kullanması yasaklanmaya çalışılıyor. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Kimlik mücadelemiz, var olma mücadelemizdir" dedi.

CHP'li Nazlıaka, AK Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına sunduğu '9'uncu Yargı Paketi' olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nazlıaka, "AKP iktidarı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir kez daha tanımadı. AYM kararına rağmen, 9'ncu Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını tek başına kullanması yasaklanmaya çalışılıyor. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Kimlik mücadelemiz, var olma mücadelemizdir. Yıllardır yürüttüğümüz mücadelede hukuki bir zafer kazanmışken, kazanılmış hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kadının evlendiği kişinin soyadını almasını hükmeden Medeni Kanun'un 187'nci maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Gerekçeli kararda, kadının evlendikten sonra da isterse bekarlık soyadını tek başına kullanacağını belirtilmişti. Meclis'e yeni düzenleme için 9 ay süre tanınmıştı. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyet, 'aile bütünlüğü' adı altında bu kararı tanımıyor. Kadın, bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilirmiş. Çünkü anne-babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları çocuk üzerinde olumsuz etki yaratabilirmiş. Çocuğun hangi soyadını kullanacağı konusu tartışma meselesi haline gelebilirmiş" ifadelerini kullandı.

'KAZANILMIŞ HAKLAR BUDANMAK İSTENİYOR'

Nazlıaka, aile bütünlüğünün soyadı ile sağlanamayacağını vurgulayarak, "Çocuklar yatağa aç girerken, kimi ailelerde kadınlar ve çocuklar şiddete maruz kalırken, çocukların en temel haklara erişimi dahi sağlanamazken nasıl susuyorsunuz? Samimi iseniz önce çocukların ve kadınların insanca yaşam hakkına sahip çıkın. Oysa biliyoruz ki bu zihniyet kadını bir birey olarak görmüyor. Kadını sadece aile kavramı içine hapsetmek istiyor. Kazanılmış haklarımızı budamak dışında bir adım atmak istemiyor. Aile bütünlüğü aynı soyadını kullanarak sağlanmaz. Aile bütünlüğünün sağlanması için şiddetsiz, sömürüsüz bir toplumun inşasına yönelik adım atılmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li Nazlıaka: 9. Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını kullanması yasaklanmaya çalışılıyor - Son Dakika

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