CHP'li Özel, "konut alana pasaport hediye" reklamına ceza verilmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Özel, "konut alana pasaport hediye" reklamına ceza verilmesini değerlendirdi Açıklaması

26.03.2022 13:50
CHP'li Özel, "konut alana pasaport hediye" reklamına ceza verilmesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "250 bin dolara konut alana Türk pasaportu hediye" şeklinde sunulan reklama ceza verilmesinin, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesi uygulamasının da yanlış olduğunu ve vicdanları sızlattığını gösterdiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "250 bin dolara konut alana Türk pasaportu hediye" şeklinde sunulan reklama ceza verilmesinin, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesi uygulamasının da yanlış olduğunu ve vicdanları sızlattığını gösterdiğini belirtti.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, konut alanlara Türk vatandaşlığı verileceğine dair reklamlara yönelik tepkisini aylardır dile getirdiğini kaydetti.

Söz konusu reklamların, "250 bin dolara daire alanlara Türk pasaportu hediye", "Bu ev bir Türk pasaportuyla geliyor" şeklinde, İngilizce, Arapça, Türkçe yayınlandığını anlatan Özel, bir reklama 104 bin lira ceza verildiğini, iki reklam hakkında inceleme başlatıldığını öğrendiğini aktardı. Özel, bunun gecikmiş bir adım olduğunu ancak önemsediklerini ifade ederek, bu tür reklamların tümünün tespit edilmesini ve gereken işlemlerin başlatılmasını istedi.

Özgür Özel, "Reklamlara ceza verildi ama uygulama devam ediyor. Reklamlara ceza verilmesi ve kaldırılması, 250 bin dolara Türk pasaportu verilmesine yönelik uygulamanın da aslında yanlış olduğunu, vicdanları sızlattığını gösteriyor. Reklamların kaldırılmasının ardından Türk pasaportunun bu kadar ucuz, bu kadar değersiz, Türk vatandaşlığına geçmenin bu kadar kolay olduğuna yönelik izlenim yaratan tüm uygulamaların derhal gözden geçirilmesini bekliyoruz. Bu konuda diğer ülkelerin mevzuatları da incelenmeli ve bu sıkıntılı uygulamalar revize edilmelidir." değerlendirmelerinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, konut, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel, 'konut alana pasaport hediye' reklamına ceza verilmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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