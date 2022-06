CHP'li Öztrak: Türkiye terörle mücadele konusundaki taleplerinde haklı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin, "Türkiye, müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde haklıdır. Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak, terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek çözümle çıkmasını bilmelidir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, "Ekonomi bilimini yok saydılar. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' dediler. Enflasyonu bile isteye hortlattılar. Biz bunu defalarca söyledik. Enflasyonla sürdürülebilir büyüme olmaz. Bunun sonu istikrarsızlık olur. Bunu bu ülke defalarca tecrübe etti. Sonu hep hüsran oldu. Talimatla tabela faizini indirtmeden önce yüzde 20'nin altında olan yıllık enflasyon, 9 ayda neredeyse 4'e katlandı. Yüzde 73,5'e çıktı" diye konuştu. CHP'li Öztrak, yılbaşında asgari ücrete yapılan zammın eridiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu yılın ilk yarısı için memura, emekliye verilen zam daha ocak ayında eriyip gitti. 5 ay boyunca memuru da emeklisi de enflasyona ezdirildi. İlk 5 ayda yüzde 36 enflasyona sebep oldular. Bir de 3600 ek göstergenin esaslarını açıklayacaklarmış. Esası falan bıraksınlar. Bunun sözünü 4 yıl önce seçim meydanlarında verdiniz. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) rakamları ağır makyajlı. Vatandaşlarımızın yaşadığı hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor. Üzerinde kapkara bir gölge var. Kendilerinin hortlattığı enflasyon canavarını milletten saklamak için türlü oyunlara başvuruyorlar. Bugüne kadar bu oyunlar sökmedi. Ama son birkaç haftada bu rezalet ayyuka çıktı. Önce TÜİK'in Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı değişti. Ardından enflasyon verilerinde veri kalitesinin kontrolünü sağlayan ve yıllardır her ay açıklanan madde sepeti ve ortalama madde fiyatı verileri yayımlanmamaya başladı. Hükümet , 'TÜİK' ne derse onu kabul edeceksiniz' diyor. Buradan söylüyoruz; mart ayından itibaren bu istatistiklere imza atan TÜİK yöneticileri hazır olsun. Emeklinin, dulun, yetimin, memurların, işçilerin maaş ve ücretlerini yalanla talan etmekten yasalar önünde hesap verecekler." 'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ATILACAK HER ADIMIN YANINDAYIZ'Dış politikada yaşanan bazı gelişmelerle ilgili MYK'nın değerlendirmelerini de paylaşan Öztrak, " Suriye 'ye sınır ötesi bir operasyon yapılacağı ifade edildi. Biz, Türkiye'nin güvenliği için doğru şekilde atılacak her adımın yanında oluruz. Ancak Türkiye sınır ötesi operasyonları ilk defa yapmıyor. Sınır ötesi operasyon böyle randevu vererek, yer göstererek, davul zurna çalıp duyurarak yapılmaz. Kıbrıs 'ta olduğu gibi bir gece ansızın gelinir. Yapılacak bir operasyon haftalar öncesinden ilan ediliyorsa, karşındaki tankını, topunu sınırına yığar, teröristler tertibatını alır. 3-5 oy devşirmek için yapılan bu fırsatçılık, askerimizin hayatını tehlikeye atıyor. Biz askerimizin ayağına taş değsin istemeyiz" diye konuştu. Öztrak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin de "İttifakın güçlenmesi hepimizin yararınadır. Savunmamızı kolaylaştırır. Ancak Türkiye, müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde de haklıdır. Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak, terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek bir çözümle çıkmasını bilmelidir. Bu tabii ki Dışişleri Bakanlığı 'nın tecrübeli diplomatlarını dışlayarak, hamaset yaparak, buradan iç politikaya oy devşirmeye çalışarak olmaz. Bundan sonuç alınmaz. Bugüne kadar da hiçbir zaman alınmamıştır" dedi.

