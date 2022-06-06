CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak , İsveç ve Finlandiya 'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin, "Türkiye, müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde haklıdır. Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak, terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek çözümle çıkmasını bilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(Türkiye'nin terörle mücadelede İsveç ve Finlandiya'dan talepleri) Bizim endişelerimizi tatmin edici bir geri dönüş...

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › CHP'li Öztrak: Türkiye terörle mücadele konusundaki taleplerinde haklı - Son Dakika

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