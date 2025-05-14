CHP\'li Öztürk: TÜİK\'in Rakamları Güvenilir Değil

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "TÜİK, güvenilirliğini yitirmiştir. Açıkladığı rakamların bu millet nazarında bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu tablolara, TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakarak milletin maaşına zam yapmayın." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

Terör örgütü PKK'nın bildirisinde Lozan Antlaşması'na atıfta bulunmasına ilişkin Öztürk, "Lozan'ı yok saymak, kurtuluş mücadelesini de yok saymak demektir. Mustafa Kemal ve askerlerinin kurtuluş mücadelesi sonucunda elde ettiği Kurtuluş Savaşı'nın başarısı ve Lozan bu başarının tapusudur, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Dolayısıyla Lozan'ı kıyaslamak, Kurtuluş Savaşı'nı yok saymak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aslında bir karşıtlık, Mustafa Kemal ile ilgili karşıtlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, "Barış, kapalı kapılar ardında konuşularak, iç siyasete malzeme edilerek inşa edilemez. Adaletin olmadığı bir Türkiye'de ise barıştan kesinlikle söz edemeyiz." diye konuştu.

Öztürk, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini eleştirerek, "TÜİK, güvenilirliğini yitirmiştir. Açıkladığı rakamların bu millet nazarında bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu tablolara, TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakarak milletin maaşına zam yapmayın." ifadesini kullandı.