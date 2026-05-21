CHP\'li Partililer Genel Merkezde Toplandı

CHP'nin 38'nci Olağan Kurultayı ile ilgili mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası partinin sanal medya hesabından çağrı üzerine, partililer genel merkezde toplandı. Binlerce partili, slogan atarak karara tepki gösterdi. Genel merkez önüne seçim otobüsü de getirildi. Partililer, genel merkez binasında eski genel başkanların fotoğrafının olduğu kısımdan Kemal Kılıçdaroğlı'nun portresini indirdi. Bazı partililer, Kılıçdaroğlu'nun portresine zarar verdi.