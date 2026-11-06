CHP\'li Sarı, 241 kişilik fon listesi açıklanmadan iddiaların çözülemeyeceğini söyledi

CHP Grup Başkan Vekili Serkan Sarı, fon soruşturmalarına ilişkin, "150'ye yakın milletvekili, 180'e yakın adalet çalışanı, vali ve kaymakamlardan bahsediliyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu iddiaları, yargılamaları ve güvensizlik ortamını çözemeyeceksiniz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Serkan Sarı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili, "Hala bu sorunun etrafında dönerek, 'Bir kişiyi kurban edelim konuyu kapatalım' diyerek bu kangreni kesip atmadığınız sürece, kayırma hassasiyetiyle dosyaları saklayarak, 241 kişilik listeyi açıklamıyorsunuz. Bu listeler açıklanmalı, kamuoyu önünde gerekli işlemler yapılmalı, gerekli tutuklamalar yapılmalı. Bugün kamuoyunda Fatma Betül Sayan tutuklandığı için onun üzerinde bir odak oluştu; ancak kaosu çözmediniz. Bu işin siyasi ayağı nerede? 150'ye yakın milletvekili, 180'e yakın adalet çalışanı, vali ve kaymakamlardan bahsediliyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu iddiaları, yargılamaları ve güvensizlik ortamını çözemeyeceksiniz. Bu listeleri açıklamanız lazım, eğer suçsuzlarsa suçsuzluklarını ispatlayan kanıtları ortaya koymaları gerekiyor. Siz birilerinin avukatı ya da düzenin savunucuları değilsiniz. Eğer savunucu iseniz o zaman aynı zamanda bir parçasısınız. O yüzden cerrahi müdahalenizi bir an evvel yapın. Yaptığınız yemini unutmayın. Eğer bir cerrahsanız gerekli müdahaleyi yaparak kangren olan dokuyu kesip bu beden ölmeden, ekonomi çökmeden, millet iflas etmeden sorumluların gerekli cezayı almasını sağlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİYE SAHİP ÇIKMIYORSUNUZ'

Asgari ücret ile emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Sarı, "Milli gelirdeki payı 2020 yılındaki seviyeye getirip emekliye verebilseydik bugün emekli maaşı 43 bin 500 lira olacaktı. Milli gelirin 8.2'sini eğer emekliye ayırsaydık bugün alabilecekleri miktar bu olacaktı. Bunu vermeyeceğinizi görüyoruz. Çünkü sizin umurunuzda değil; ne emekli ne çiftçi ne asgari ücretli ne de esnaf. Ancak en azından en düşük emekli maaşı alan 5 milyon kişinin maaşını asgari ücret seviyesine çıkarabilirsiniz. Bunun için kaynak var. 5 milyon emekli için 271 milyar liralık bir kaynak aktarırsak asgari ücret seviyesine çıkar. Ancak bunu yapacak niyet var mı? Bilmiyorum. Sadece fon krizinde 800 milyar lira kayboldu; ancak hiç umurunuzda değil. Fakat emekliye gelince, 'Kaynak yok, para yok' diye yaygara koparıyorsunuz. Sonuç itibarıyla bu ülkenin enflasyonun altında ezilen emekliye sahip çıkmayan bir iktidarı var" diye konuştu.