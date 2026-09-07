CHP'li Türeli: Yeni OVP geçmişle aynı, vizyon ve güven vermiyor - Son Dakika
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CHP'li Türeli: Yeni OVP geçmişle aynı, vizyon ve güven vermiyor

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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) geçmişle neredeyse aynı olduğunu ve Türkiye'nin geleceğine vizyon sunmadığını söyledi. Türeli, programdaki hedeflerin çelişkili olduğunu ve hiçbir kesimin bu hedeflere inanmadığını, özelleştirme gelirlerinin ise bütçe dengesini zayıflattığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Orta Vadeli Program, Türkiye'nin geleceğine yön verecek, ekonomideki karar alıcılara bir vizyon, bir perspektif ortaya koyacak, ekonomide güveni ve istikrarı sağlayacak bir program değil." dedi.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yeni OVP'nin geçmiş dönemlerde hazırlananlarla "hemen hemen aynı" olduğunu savunan Türeli, bununla Türkiye'nin yapısal sorunlarının çözülmesinin mümkün görünmediğini ileri sürdü.

Programda makroekonomik dengelerin uyumlu olmadığını, büyüme hedefleri, cari açık, enflasyon ve istihdamın birbiriyle "çeliştiğini" iddia eden Türeli, OVP'nin bir vizyonunun bulunmadığını savundu.

Toplumun hiçbir kesiminin programda yer alan hedeflere inanmadığını anlatan Türeli, "Hiç kimsenin ciddiye almadığı ama mecburen üzerinde konuştuğu, sonuçta iktidarın açıkladığı bir belge ama inanılırlığı, güvenilirliği yok." sözlerini sarf etti.

Program kapsamında öngörülen özelleştirme gelirlerine işaret eden Türeli, "Kamu kaynaklarını ve bütçe dengesini uzun vadede zayıflatan, gelecek dönemin gelirlerini sadece bugün için bütçe dengesi düzelsin diye öne alan bir yanlışın hemen ortadan kaldırılması ve bu şekildeki bir özelleştirme perspektifinin de kamuoyunda ciddi biçimde tartışılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak özelleştirme konusunu gündemde tutmaya devam edeceklerini aktaran Türeli, "Bu ülkede yaşayan insanların, milyonlarca insanın vergileriyle finanse edilmiş birtakım kamusal varlıkların özelleştirme, işletme hakkının devri, adına ne derseniz, özel sektöre devredilmesine açık ve net olarak karşıyız." ifadesini kullandı.

Yoksulluğun bugün Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarın bilinçli uyguladığı politikaların bir sonucu olduğunu dile getiren Türeli, şöyle konuştu:

"Orta Vadeli Program, Türkiye'nin geleceğine yön verecek, ekonomideki karar alıcılara bir vizyon, bir perspektif ortaya koyacak, ekonomide güveni ve istikrarı sağlayacak bir program değil. Türkiye'nin yeniden yatırıma, üretime, istihdamı ve ihracatı artıran bir kalkınma modeline, kalkınma stratejisine geçmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Türeli: Yeni OVP geçmişle aynı, vizyon ve güven vermiyor - Son Dakika

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