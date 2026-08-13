CHP\'li Vekil Taciz İddiasıyla Dövüldü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dün gece Edirne'de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla tekme tokat dövüldü. Evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilen olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan, Edirne'deki bir evde bir araya geldiği şahıslarla tartışmaya başladı. Yazgan'ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla başladığı öne sürülen tartışma bir süre sonra alevlendi. Evde bulunan bir bayan ve bir erkek, Yazgan'a küfürler ederek vurmaya başladı. İçkili alem sonrası adeta meydan dayağı yiyen CHP'li vekil, elleriyle kendini korumaya çabaladı. Yaşananlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi. CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın, darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, karşı tarafın ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.