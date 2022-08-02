CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti

02.08.2022 11:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son seçimlerde yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kentte düzenlenecek ziyaretlerde esnafla bir araya gelip, şehrin kanaat önderleriyle de görüşmelerde bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve 120 milletvekili ile birlikte; esnaf ziyareti, TBMM Grubu toplantısı, MYK toplantısı ve kanaat önderleri toplantısı için Erzurum'a gitti.

KENTE ÇIKARMA YAPTILAR

Sabahın erken saatlerinde kente varan CHP heyeti önce kent esnafını ziyaret etti. AK Parti'nin kalesine çıkarma yapan Kılıçdaroğlu, çalışma arkadaşları ve milletvekilleri ile birlikte Erzurum Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra grup toplantısı için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne geçecek.

SON SEÇİMDE AK PARTİ KENTTE YÜZDE 54.8 OY ALMIŞTI

Öte yandan 2018 genel seçimlerinde kentteki vatandaşların yüzde 73'ü Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanmıştı. AK Parti'ye oy veren vatandaşların oranı ise yüzde 54.8 olmuştu. CHP'ye verilen oyların oranı ise yüzde 4.4 olarak açıklanmıştı. 6 milletvekili olan Erzurum'da 4 AK Parti, 1 MHP ve 1 İYİ Parti milletvekili bulunuyor.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti - Son Dakika
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