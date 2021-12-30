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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun

30.12.2021 10:23
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'de seçim ihtimaline işaret ederek kurmaylarına, "Seçim olur bu sene. Olabilme ihtimali var. Bundan sonra her an seçim kararı alınabilir. Hazır olmamız lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'de seçim ihtimaline işaret ederek kurmaylarına, "Hazır olmamız lazım" dedi.

Önceki akşam partisinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla yemekte buluşan Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe mesaisi nedeniyle komisyon üyeleri başta olmak üzere parti grubundaki milletvekilleri ve grup yöneticilerine teşekkür etti.

"EKONOMİYİ VATANDAŞIN ANLAYACAĞI DİLDE ANLATALIM"

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun, vatandaşın ana gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, "Ekonomide sorun çok. Bu nedenle ekonomiye daha fazla ağırlık vereceğiz. Daha çok ekonomi konuşalım ve olayları vatandaşın anlayacağı dilde anlatalım. Halkın anlayabileceği şekilde mesajlarımızı verelim... Hata yapma lüksümüz yok. Saldırılar olacak, sosyal medyadan, her türlü olabilir. Dikkat etmek, açık vermemek lazım" dediği öğrenildi.

KURULTAY ERTELENEBİLİR

Yemekte, "erken seçim" konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda da, "Seçim olur bu sene. Olabilme ihtimali var. Bundan sonra her an seçim kararı alınabilir. Hazır olmamız lazım" dediği belirtildi.

CHP, 2022'de yapılması gereken büyük kurultayı da "seçim atmosferine girildiği" gerekçesiyle, bir yıl ertelemeyi planlıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Erken Seçim, CHP, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun - Son Dakika
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