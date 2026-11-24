Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını eleştirerek "Hayatları boyunca eleştirdikleri AK Parti'nin rozetini takacaklar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Zalimin karşısında asla eğilmeyeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Zulmedenlerin karşısında eğilmeyeceğiz. Her yerde alnımız açık olacak. Her yerde verecek hesabımız yoktur diyeceğiz. Herkese diyeceğiz biz bunu. Ve diyeceğiz, 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz' diyeceğiz. 'Biz devlet kuran bir partiyiz' diyeceğiz. 'Kadın erkek eşitliğini savunan bir partiyiz' diyeceğiz. Kadınlar elbette ki kalkınmamızda ana aktör olarak rol almışlardır. Biz kadınları baş tacı etmek zorundayız. Baş tacı eden toplumuz biz aynı zamanda. Bizim töremizde de kadının sözü geçer. Kendi köyümden hatırlıyorum. Ortaokul öğrencisiyken ninem vardı. Ninemin her söylediğini bütün amcalarım kabul ederdi. Ve ona asla itiraz etmezlerdi. O evin güvencesiydi. Dominant aktördü büyük ninem. Onun söylediğine bütün gelinler aynen uyar. Bütün erkekler, kardeşler, amcalar hepsi uyarlar. Çünkü o evin temel direğiydi. Böyle bakılırdı. Anadolu kültüründe bu vardır zaten. Bu kültürü yaşatacağız" diye konuştu.

"Kadınlar örgütlendiğinde sorun bitiyor demektir"

Bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerde ders veren hocaların yarısından fazlası kadın. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet'in geldiği noktayı düşünebiliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkını diğer ülkelerden çok önce kadına verdiğini düşünebiliyor musunuz? Onlar geldiler. Okudular. Ve şimdi üniversitede profesör olarak görev yapıyorlar. Ve bunların sayısı erkeklerden fazla. Ne kadar güzel değil mi? Çünkü onlar eğitimin ne olduğunu biliyorlar. Öğretmenin de ne olduğunu biliyorlar. Onlar doğuştan bizim öğretmenlerimiz, annelerimiz. Ağlarken de anne diye ağlarız. Dolayısıyla annenin insanlık tarihinde de bizim tarihimizde de dünya tarihinde de özel bir yeri var. Kadınlar örgütlendiğinde sorun bitiyor demektir. Haksızlığa karşı örgütlendiğinde sorun bitiyor" dedi.

"80 bine yakın kadro boş ama atama yapılmıyor. Onlara sözüm var. Hiçbir okulda öğretmen açığı olmayacak"

Atama bekleyen öğretmenlerin olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen kadın öğretmenler var. 80 bine yakın kadro boş ama atama yapılmıyor. Onlara sözüm var. Hiçbir okulda öğretmen açığı olmayacak. 80 bin açık ne demek? 80 bin öğretmen açığı var. Dışarıda 80 binden çok daha fazla atama bekleyen öğretmen var. Niçin? Faizcilere para ödüyorlar da öğretmeni aylık ödemekte zorlanıyorlar beyefendiler. Bir daha ifade edeyim, faizcilere, tefecilere dünyanın parasını ödüyorlar. Ama 80 bin öğretmen atanacak. 'Efendim kadro var ama Maliye Bakanlığı izin vermiyor'. 'Bunların kadroları olursa aylık ödemekte zorlanırız'. Aylık ödemekte zorlanıyorsun ama milyarlar ödüyorsun, faiz ödüyorsun, trilyonlar ödüyorsun. Sen faizi kimin sırtından ödüyorsun ' Bu milletin sırtından ödüyorsun. Öğretmen dediğin, oturup evinde sohbet eden kişi değil. Öğretmen dediğin ülkeyi aydınlatan kişi demektir. Elinde meşale ülkeyi aydınlatan kişi demektir" ifadelerini kullandı.

"Hayatları boyunca eleştirdikleri AK Parti'nin rozetini takacaklar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur"

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Her belediye başkanı seçilirken halka vaatlerde bulunur ve vatandaş gider belediye başkanını seçer. Bunların içinde CHP'liler de vardı. Şimdi bakıyoruz; belediye başkanı seçilmiş, aradan bir süre geçmiş, o da malı götürmüş. Ondan sonra ne yapalım' Hakkında soruşturma açılmış savcı, o belgeyi bu belgeyi istiyor. Hemen saraya bir haber: 'Ben sizin partiye geçebilir miyim?' Ve oraya geçiyor. Yolsuzluğun kadını, erkeği yok. Kalkacaksın, büyükşehir belediye başkanlığı yapacaksın, önce CHP'den sonra Yeni Parti'den istifa edeceksin, sonra yolsuzluk dosyaları çıkınca da koşa koşa AK Parti'ye gideceksin. Ahlak böyle olmaz. Sen nasıl olur da sana oy veren vatandaşı satarsın ya? Hangi karakterdir bu? Bir kişi siyasi nedenlerle görüş değiştirebilir, ama yolsuzluk yapıyorsunuz, malı götürüyorsunuz, yakalanıyorsunuz, savcı soruşturma açıyor. Bir fotoğrafa baktım; 9 belediye başkanı sıralanmışlar kadın, erkek. 9'unun yüzünden düşen bin parça. Dedim herhalde bunlar dokuz doğuruyor, gidecekler hayatları boyunca eleştirdikleri AK Parti'nin rozetini takacaklar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur" dedi.