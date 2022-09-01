CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi

01.09.2022 23:18

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KHK'lılarla ilgili tartışma yaratan "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi. KHK ile barış akademisinde görevden alınanları ve mahkemede beraat etmesine rağmen geri alınmayanları görevlerine iade edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Mahkum olanlar var. Terörden mahkum olmuşsa biz nasıl göreve getirelim? FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "Başa geldiğinizde KHK'lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?' sorusuna "Tamamı görevlerine iade edilecek" diye yanıt vermişti. TELE1 ekranlarından Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken KHK'lılarla ilgili tartışma yaratan sözlerine de açıklık getirdi.

"TERÖRDEN MAHKUMSA BİZ NASIL GÖREVE GETİRELİM?"

Aysever'in Kılıçdaroğlu'nun KHK çıkışı hakkında "FETÖ'cülerin önünü açtı dediler. Gerçekten hepsini iade mi edeceksiniz?" sorusuna karşılık olarak CHP lideri şu açıklamalarda bulundu:

"Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl zor durumda bırakırız diye düşünüyorlar. Daha önce söyledim. KHK ile barış akademisinde görevden alınanları iade edeceğiz. KHK ile atılmış bir kişi, mahkemeye gitti. Savcı diyor ki bir şey yok. Biz göreve iade edeceğiz. KHK ile atmışsınız, mahkemede beraat etmiş. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, terörden ötürü. Terörden mahkum olmuşsa biz nasıl göreve getirelim?

Kılıçdaroğlu, KHK'lılarla ilgili 'Tamamı görevlerine iade edilecek' sözlerine açıklık getirdi

"FETÖ İLE KUCAK KUCAĞA YATAN SİZDİNİZ, SUÇLANAN KILIÇDAROĞLU"

Bunlarda akıl yok. FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradadır. Devletin dini adalettir. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları kapsamında Samsun'a gitti. Çarşamba ilçesindeki TEKNOFEST'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilk kez bu etkinliğe katıldı. Daha sonra parti grup toplantısına geçen Kılıçdaroğlu, çıkışta KHK'lı bir vatandaşla ayak üstü sohbet etti. KHK'lı bir kadının "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında 'Tamamı görevlerine iade edilecek' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika


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