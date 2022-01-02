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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım" - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım"

02.01.2022 14:10
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımları ile basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'na 8 ev hanımı eşlik etti. Basın açıklamasında söz alan ev hanımları, ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım"

Kılıçdaroğlu, "Bugün ev hanımları görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin geçim planlamasını tümüyle ev hanımları yapar oldu. İçinde bulunduğumuz bu tabloda eşinin kazandığı para ile bu korkunç pahalılıkla, nasıl mücadele edileceğini bilmiyor ev hanımı. Yemek pişirecek, temizlik yapacak, çocuklara bakacak, hastalara ve yaşlılara destek verecek tek gelirli haneler çok zorda. Hayat pahalılığı bu haneleri ezip geçiyor. Aileler 2022'de gıda güvensizliği ile de mücadele edecek" diye konuştu.

"Ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım"

Bu yılda ev ekonomisine ağırlık vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Enflasyon korkunç durumda, yarın enflasyon açıklanacak. En makyajlı hali bile korkunç olacak. Malum TÜİK adeta kuaföre döndü makyaj yapa yapa. Ama o bile bir yere kadar oynayabiliyor rakamlarla. Bu tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022'de en büyük en önemli önceliğim bu olacak" dedi. - ANKARA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Tek gelirli hanelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım" - Son Dakika
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