CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün

28.05.2022 14:17

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'da elektrikleri kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Burada Erdoğan'ın "Şimdi birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok" sözleri hakkında konuşan CHP lideri, "21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimse kabul edemez, etmemeliyiz. Bu memlekette 'açlık yok' diyenler gelip görsünler." dedi.

Partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanının katıldığı 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaldığı otelde yapılan toplantının açılış konuşmalarından sonra Van'ın Bostaniçi mahallesinde bulunan bir aileyi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti

"SIKINTILARI KISMEN DE OLSA GİDEREBİLİRSEK MUTLU OLACAĞIM"

Ailenin durumunu görmek için geldiğini belirten Kılıçdaoğlu, "Baba bir inşaatta çalıştığı için gelemediğini ifade etti. Ailenin durumu malum, büyük sıkıntılar var. Zaten bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilirsek mutlu olacağım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti

"MEMLEKETTE AÇLIK YOK' DİYENLER GELİP GÖRSÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sarf ettiği "Şimdi birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok" sözlerine de değinen Kılıçdaroğlu; "Tablo, iç açıcı bir tablo değil, gönül ister ki her evde huzur olsun, anne sağlık durumu iyi olmayan bir anne, çocuklara iyi bakamıyor sağlık durumu nedeniyle, gıda sorunu var, elektrik sorunu var, bunların aşılması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimse kabul edemez, etmemeliyiz. Bu memlekette 'açlık yok' diyenler gelip görsünler. Sarayda açlık yok, ben bunu gayet iyi biliyorum zaten, sarayda herkesin bir eli yağda bir eli balda. Gel kardeşim sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel, bu insanlarla otur bakayım, bu evlere bir gir bakayım, bu insanlarla bir konuş bakayım, çocukları bir kucağına al bakayım, bu çocukların derdi ne bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor, her türlü hakareti yapıyor, ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın bilmesini isterim. Van'da yaşanan bu dram sadece Van'a özgü değil, gidin aynı durum İstanbul'da da var, Hakkari, Bitlis'te, Mardin'de, İzmir'de de var, her yerde var bu tür dramlar. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek, hepsini halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Van'da Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün - Son Dakika


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