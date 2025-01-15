CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze Açıklaması

Özgür Özel, Gazze'de ateşkesin önemine vurgu yaparak, iki devletli çözüm için adım atılmasını istedi.

15.01.2025 22:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bununla beraber, Filistin'de taş üstünde taş bırakmayanların, on binlerce insanı, küçücük çocukları katledenlerin, insanları evinden, yerinden edenlerin, umutlarını çalanların hesap vermesi gerekiyor. Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze Açıklaması - Son Dakika
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