CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Görevinden İstifa Etti

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Yılmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada partisinin yenilenme sürecine destek olmak amacıyla görevinden ayrıldığını belirtti.
Kendisine destek olan kadınlara teşekkür eden Yılmazoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Almış olduğum bu karar, yerel seçimlere doğru giderken partimizin yenilenme
sürecine katkı sağlamak içindir. Hiçbir mevki ve makam CHP üyeliğinin önünde değildir."
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