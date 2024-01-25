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CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Görevinden İstifa Etti

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu, partisinin yenilenme sürecine destek olmak amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmazoğlu, yerel seçimlere doğru giderken partinin yenilenme sürecine katkı sağlamak için bu kararı aldığını belirtti.

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Görevinden İstifa Etti
25.01.2024 - 08:45,
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CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yılmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada partisinin yenilenme sürecine destek olmak amacıyla görevinden ayrıldığını belirtti.

Kendisine destek olan kadınlara teşekkür eden Yılmazoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Almış olduğum bu karar, yerel seçimlere doğru giderken partimizin yenilenme

sürecine katkı sağlamak içindir. Hiçbir mevki ve makam CHP üyeliğinin önünde değildir."

Kaynak: AA
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