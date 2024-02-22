CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Selendi'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Selendi'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Selendi\'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, Selendi ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Zeyrek, ilçe esnafını ziyaret ederek sorunları çözeceklerini söyledi ve seçmenlerden destek istedi. Ayrıca, ilçe pazarında yaptığı konuşmada, hijyenik ve güzel bir Selendi inşa etme sözü verdi.

22.02.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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??????? CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, yerel seçim çalışmalarına Selendi ilçesinde devam etti.

İlçe esnafını ziyaret eden Zeyrek'e partisinin Selendi Belediye Başkanı adayı Cemil Kurt ile partililer eşlik etti.

Zeyrek, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin sorunlarını en kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Seçmenlerden destek isteyen Zeyrek, "Sizleri unutanlara ders verin. Hizmet için bekleyen Selendi'ye hizmet etmek bizim görevimiz olsun burada bunun sözünü veriyorum." dedi.

Daha sonra ilçe pazarına giden Zeyrek, "Söz veriyorum; ilk işlerimizden birisi ilçe halkına yakışan, esnafına yakışan hijyenik ve yolları güzel bir Selendi inşa etmek olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Selendi'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Selendi'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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