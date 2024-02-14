CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.
CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, beraberinde CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve parti yöneticileriyle birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette seçim gündemi ve belediye çalışmaları konuşuldu.
Başkan Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları ve pandemiden yangın felaketlerine, selden ekonomik krize kadar birçok alanda yaşanan sıkıntıları anlatarak bilgilendirmelerde bulundu.
Oktay, "Cumhuriyet'in kalesi Marmaris'te hizmet bayrağını devredeceğimize inandığımız Acar Ünlü'ye ve değerli partililerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor; seçim sürecinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü ise "Başkanımız Mehmet Oktay'a nazik ev sahipliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye ekipleriyle birlikte 5 yılda birçok zorluğa göğüs geren Mehmet Başkanımıza yaptığı hizmetler için ilçe sakinlerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. CHP olarak hizmet bayrağını kendisinden devralarak daha yukarılara taşıyacağız" ifadesini kullandı. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyelerinde tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?