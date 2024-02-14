CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay\'ı ziyaret etti

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, beraberinde CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve parti yöneticileriyle birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette seçim gündemi ve belediye çalışmaları konuşuldu.

14.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:21
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CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, beraberinde CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve parti yöneticileriyle birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette seçim gündemi ve belediye çalışmaları konuşuldu.

Başkan Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları ve pandemiden yangın felaketlerine, selden ekonomik krize kadar birçok alanda yaşanan sıkıntıları anlatarak bilgilendirmelerde bulundu.

Oktay, "Cumhuriyet'in kalesi Marmaris'te hizmet bayrağını devredeceğimize inandığımız Acar Ünlü'ye ve değerli partililerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor; seçim sürecinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü ise "Başkanımız Mehmet Oktay'a nazik ev sahipliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye ekipleriyle birlikte 5 yılda birçok zorluğa göğüs geren Mehmet Başkanımıza yaptığı hizmetler için ilçe sakinlerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. CHP olarak hizmet bayrağını kendisinden devralarak daha yukarılara taşıyacağız" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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