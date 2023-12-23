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CHP Milas Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Günlük, saha çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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CHP Milas Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Günlük, saha çalışmalarına devam ediyor

CHP Milas Belediye Başkan Aday Adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, adaylık müracaatı yaptığı günden itibaren saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Günlük, siyaseti halka hizmet için bir araç olarak gördüğünü belirterek, ilçede yaşayan herkese ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

CHP Milas Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Günlük, saha çalışmalarına devam ediyor
23.12.2023 - 13:08,  Güncelleme: 13:12
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31 Mart yerel seçimleri için CHP'den Milas Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatı yapan Doç. Dr. Mehmet Günlük, ilçede siyasete yeni bir boyut kazandırdı. Aday adayı olmasına rağmen adaymış gibi çalışmalarını sürdüren Mehmet Günlük'ün bu samimiyeti ilçede takdir topladı.

Muğla Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve Belediye Başkanlığı için görevinden istifa eden Doç. Dr. Mehmet Günlük, adaylık müracaatını yaptığı günden itibaren başladığı saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Pek çok aday adayının adaylığı kesinleşmediği için sahaya çıkmadığı seçim bölgesinde Dr. Mehmet Günlük'ün çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi ile de gündem oldu. Siyaseti bir amaç değil halka hizmet için bir araç olarak gördüğünü belirten Dr. Mehmet Günlük, "Siyasette ulaşılır olmak makbuldür. Ben ulaşılır olmaktan öte ulaşan olmak istiyorum. Siyaset bir hizmet ise herkese ulaşmak da yönetenin görevi olmalıdır. BU düşünceyle ilçemde yaşayan herkese ulaşmak benim hedefim" diye konuştu.

Yaklaşık 20 gündür mahalle ve köy ziyaretlerinin yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulunan CHP Milas Belediye başkan aday adayı Dr. Mehmet Günlük, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Burada esnafın sorun ve önerilerini dinleyen Günlük, ardından Milas Geçici Hayvan Barınağı'na bir ziyaret etti.

Günlük, "Milas'ta yaşamak her canlı için bir ayrıcalık olmalıdır. Vazife verildiği takdirde bunun için hiç yılmadan çalışacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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