CHP Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayının söylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayının söylemlerine tepki gösterdi

CHP Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayının söylemlerine tepki gösterdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Cevdet Konak'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet eden söylemlerine tepki gösterdi. Erol, Tunceli'nin bir Cumhuriyet şehri olduğunu vurgulayarak, Konak'ın açıklamalarını kabul etmediğini belirtti.

24.03.2024 14:06  Güncelleme: 14:14
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Cumhuriyet Halk Partisi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü hedef alan söylemleri nedeniyle DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Cevdet Konak'a tepki gösterdi.

DEM Parti'nin Tunceli Belediye Başkan adayının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara bir tepki de CHP'den geldi. CHP Elazığ Milletvekili Erol, bu söylemlerinin bir ihanet olduğunu söyledi. Tunceli Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde hem terör örgütleriyle mücadele ettiğini hem de kentin gelişmesi ve tanınması amacıyla birçok önemli işe imza attığını aktaran Erol, "Milletvekilleri her ne kadar seçim bölgelerinden seçilmiş olsa da Türkiye Cumhuriyetinin temsil eden Türkiye milletvekilleridir. Bu anlamda seçildikleri bölgenin değil, Türkiye'de yaşanan olaylarla ve süreçlerle ilgili değerlendirme yapmak, açıklama yapmak ve kendisini bu konuda sorumlu hissetmek gibi bir anlayışın da olması gerekiyor. Tunceli'de milletvekili sayısının 1'e düşürülmesiyle CHP'den milletvekili çıkaramadık. Şu andaki mevcut tek milletvekili şimdiki adı DEM olan partiden ama orada ideoloji bir söylemle siyaset yapılmasından kaynaklı şehrin gerçeklerini, beklentilerini, taleplerini gündeme getirmek yine bize düştü. Ben Elazığ Milletvekili olarak komşu ilimiz Tunceli'nin cumhuriyete olan bağlılığı, sadakati doğrultusunda sürekli sorunlarına sahip çıkarak Milletvekilliği yapma arzusu ve düşüncesi içerisinde oldum" dedi.

"Tunceli bir cumhuriyet şehridir"

Erol, DEM Partili Konak'ın açıklamasına da değinerek bunun kabul edilemez bir ihanet olduğunu kaydetti. Erol, " Türkiye'de kurulan bütün partiler resmi sıfatı olan partilerdir. Bu partilerde görev alan siyasetçilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve adaylarının da söylemlerine dikkat etmesi lazım. Konuşma ve açıklamalarına dikkat etmesi lazım. Toplumun değerlerini, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik söylemler geliştirmesi gerekir. Ne yazık ki Tunceli DEM Parti Belediye Başkan adayı Cevdet Konak geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan hiç kimsenin ve hiçbir Tuncelilinin kabul etmeyeceği son derece aykırı bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında cumhuriyete, Tunceli'ye ihanettir. Tunceli'de yaşayan insanların inançlarına ve değerlerine ihanettir. Cevdet Konak, Tunceli'yi kastederek 'Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan'da zulüm var.' demişti. Tunceli bir Kürdistan ülkesi değil bir Cumhuriyet şehridir. Bu ifadeleri asla kabul etmiyor ve bu durumu cumhuriyete ihanet olarak değerlendiriyorum. Bir belediye başkanı adayının şimdiden bu söylemlerle, toplumda bölücü bir ifade kullanarak Cumhuriyet'e ihanet etmesini asla kabul etmiyorum. Buradan Tunceli halkını bilgilendirmek istiyorum. Bu toplumun değerlerine ters düşen ve Tunceli halkının asla kabul etmeyeceği ifadeleri savunan, gündeme getiren insanları yönetici olarak seçmeyin. Belediye başkanı olarak seçmeyin. Bu devlet bizim, bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. Tunceli'yi bir Kürdistan bölgesi olarak ifade etmek asla doğru değildir. Bu anlamda Cevdet Konak'ı kınadığımı, o ifadelerin asla doğru olmadığını yakışan ifade olmadığını belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Üniter devlet yapısı sınırları içerisinde 85 milyon yurttaşımızın etnik kimlikleri farklı olabilir, inançları farklı olabilir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayının söylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayının söylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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