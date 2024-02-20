CHP Milletvekili Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı\'nı Meclis Gündemine Taşıdı

Politika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, en son polis memuru Furkan Erkuş'un hayatını kaybettiği ve çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği Hastane Farklı Seviyeli Kavşağını Meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Ağustos 2023'te açılışı yapılan Hastane Farklı Seviyeli Kavşağında, bazı mühendislik hataları, yaya, alt ve üst geçidin olmaması, park sorunundan kaynaklı trafik yoğunluğu nedeniyle, kavşağın kullanıma açıldığı 7 aydan bu yana çok sayıda maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazası meydana geldiğini vurguladı.

20 Günde 2 ölümlü trafik kazasının yaşandığını vurgulayarak durumu meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, "En son, 19 Şubat'ta söz konusu Hastane Farklı Seviyeli Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, polis memuru Furkan Erkuş hayatını kaybetti, Erkuş ile aynı araçta bulunan komiser Güven Karaçur ise yaralandı. Yaklaşık 20 gün önce aynı kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Akgün'e otomobil çarptı ve Asiye Akgün yoğun bakımdaki tedavisine cevap vermeyerek 18 Şubat'ta yaşamını yitirdi" diye konuştu.

Tutdere, yaptığı konuşmaların ardından meclise soru önergesi sunarak, "Hastane Farklı Seviyeli Kavşağında, kavşağın kullanıma açıldığı tarihten soru önergesinin tarafınıza ulaştığı tarihe kadar kaç adet trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalardan kaçı ölümlü, kaçı maddi hasarlıdır? Kazalarda kaç kişi vefat etmiş, kaç kişi yaralanmıştır. Sürekli trafik kazası yaşanan bu kavşakta, kazaya sebebiyet verecek sinyalizasyon hatası, mühendislik hatası gibi nedenler araştırılmış mıdır? Araştırıldı ise tekrar trafik kazası yaşanmaması için önlem alınmasına dair bir çalışma yapılmış mıdır, detayları nelerdir? Önlem alınmadı ise neden alınmamıştır. Söz konusu Hastane Farklı Seviyeli Kavşağına köprülü kavşak ya da yaya geçidi, alt geçit veya üst geçit yapılması planlanmakta mıdır" ifadeleri yer aldı. - ADIYAMAN