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CHP Milletvekili Karabük'ün köylerini birbirine bağlayan tüneli gündeme taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Karabük'ün köylerini birbirine bağlayan tüneli gündeme taşıdı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Tır, Güney ve Hisar köylerini birbirine bağlayan tünelin kullanılamaz hale geldiğini TBMM gündemine taşıdı. Akay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çağrıda bulunarak, köylerin ulaşımını sağlayan yolda gerekli bakım çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi.

CHP Milletvekili Karabük\'ün köylerini birbirine bağlayan tüneli gündeme taşıdı
17.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Tır, Güney ve Hisar köylerini birbirine bağlayan tüneli TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Akay, Yenice ilçesine bağlı Tır, Güney ve Hisar köylerinin kullanılamaz olduğunu ifade ederek, "Seçim bölgem Karabük'ün Yenice ilçesi Tır, Güney ve Hisar köylerinin ulaşımını sağlayan tünel yolu kullanılmaz halde. Bu fotoğrafta Karabük'ümüze reva görülen yolların bir örneğini görüyorsunuz. Sizlere soruyorum, bu yolun tam olarak neresine bakım yapılmış? Bu bakım çalışmasını denetleyen yok mu?" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanına çağrıda bulunan Akay, "Yöre sakinlerimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, 'Sayın Bakan bu harabe yolu ne zaman yapacaksınız?' diye soruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına biz de çağrıda bulunuyoruz; Tır, Güney ve Hisar köylerimizin ulaşımını sağlayan güzergahtaki çukurdan ibaret, göçmeye yüz tutmuş bu yola gerekli bakım çalışmalarını bir an önce yapın; köylülerimizi bu çileden kurtarın" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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