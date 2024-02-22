CHP Milletvekili: Mersin Çukurova Havalimanı hükümet için utanç projesi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 13 yıldır bitirilmeyen Mersin Çukurova Havalimanı'nın "hükümet için utanç projesi" olduğunu söyledi.
Kış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 21 yıldır en çok övündüğü konuların köprüler, otoyollar, tüneller, mega projeler ve havalimanı projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti hükümetleri dönemlerinde her seçim öncesinde çeşitli kentlerde havalimanı temeli atıldığını ifade eden Kış, "Tam bir yılan hikayesine dönen, 3 kez temel atma töreni yapılan ve 8 ulaştırma bakanı değiştiren Çukurova Havalimanı projesi de bunlardan birisidir. İhaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin'in gündeminde olan proje, en çok seçim görme rekorunu kırarak AKP'nin seçim yatırımı olarak tarihi geçti." dedi.
Yapım ihalesinin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen havalimanının hala bitirilmediğini dile getiren Kış, havalimanının hizmete açılması konusunda hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun hem Mersin Valisi'nin hem de Tarsus Kaymakamı'nın açıklamalarının çelişkili olduğunu savundu.
Mersin halkının artık Çukurova Havalimanı'yla ilgili vaat duymak istemediğini aktaran Kış, "13 yıldır bitirilemeyen Çukurova Havalimanı hükümet için bir utanç projesidir. Yerel seçimlere az bir süre kaldı ve Mersin halkı kendisine yapılan bu muamele için hesap soracaktır. Mersinliler yerel seçimde ne yapacağını artık çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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