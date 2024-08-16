CHP Milletvekili Sibel Suiçmez: Meclis'te Kan Döküldü - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez: Meclis'te Kan Döküldü

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez: Meclis\'te Kan Döküldü

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te yaşanan arbedeye tepki göstererek, Meclis'in kanla bulandığını belirtti.

16.08.2024 17:49
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Meclis'te hayvan haklarını koruma yasası görüşülürken 'Meclis'i kana bulamayın.' demiştim. Maalesef bu, bugün gerçekleşti. Meclis, milletvekillerinin kanına bulanmış duruma geldi bugün." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin " Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesinin usul tartışmaları sırasında yaşanan arbedeye ilişkin tepkisini dile getirdi.

TBMM içerisinde, kürsü dokunulmazlığının olduğu yerde gerçekleşen arbedenin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını vurgulayan Suiçmez, "Birçok kişi yaralandı, Gülüstan (Kılıç Koçyiğit) Hanım'ın kaşı patladı ve devamında da etrafta kanların yerlere döküldüğü bir süreci yaşadık. Meclis'te hayvan haklarını koruma yasası görüşülürken 'Meclis'i kana bulamayın.' demiştim. Maalesef bu, bugün gerçekleşti. Meclis, milletvekillerinin kanına bulanmış duruma geldi bugün." diye konuştu.

Herkesin Meclis kürsüsünde konuşma yapabileceğine vurgulayan Suiçmez, şöyle devam etti:

"İç tüzük gereğince Meclis'i idare etmesi gereken de Meclis Başkanı ve Meclis Başkan vekilleri ve divandır. Dolayısıyla hiç kimsenin ne sebep olursa olsun bir başkasına şiddet uygulaması, hele bir kadına yumruk atması, kaşını patlatması, kürsüde konuşma yapan kişiye arkadan saldırı yaparak boş bulunduğu zaman yumruk atması kabul edilemez. Bugün asıl gündem konusu Can Atalay'ın hukuka aykırı bir şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğüne dair verilen karar iken Meclis kana bulandığı için karşınızda bulunmaktayım. Biz bugün görüşmelerin devam edilmesinden yanayız ama kesinlikle Sayın Bekir Bozdağ'ın yönetiminde değil bizzat Numan Kurtulmuş tarafından Meclis'in yönetilmesini istiyoruz. Bu olmadığı takdirde sıra zaten kendisinde olan Sayın Gülizar (Biçer Karaca) Hanım tarafından yönetilmesinden yanayız."

Kaynak: AA

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