CHP Milletvekili Suiçmez, Fındık Üreticilerinin Taleplerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Suiçmez, Fındık Üreticilerinin Taleplerini Dile Getirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık üreticisinin emeğinin karşılanması için taban fiyatının en az 160-180 lira arasında olması gerektiğini savundu. Suiçmez, iktidarın FİSKOBİRLİK'i işlevsizleştirerek üreticiyi cezalandırdığını ve fındık fiyatını düşürdüğünü ileri sürdü. Ayrıca, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklifi eleştirerek, sokak hayvanlarının korunması için daha sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 17:23
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık üreticisinin emeğinin karşılanması için iller arasındaki farklılıkların da gözetilerek taban fiyatının en az 160-180 lira arasında olması gerektiğini savundu.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, üreticiyi cezalandırmak için FİSKOBİRLİK'i işlevsizleştirdiğini, yıllardır rekolteyi yüksek gösterip, alım fiyatını düşürme politikası yürüterek fındık fiyatını ve üreticileri olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Fındık üreticisinin zarar ettiğini, tüketicinin yeterli fındık tüketemediğini savunan Suiçmez, şöyle devam etti:

"Fındıkta üreticisi darda kalmasın, patron değil üretici kazansın. Bu nedenle fındık üreticisinin taleplerini görmezden gelmeyin. Fındık fiyatını rekolteye göre değil, maliyet analizine göre belirleyin, zorda kalan üreticiyi destekleyin, Tarım ve Ticaret bakanlıklarını fındığı pazarlamak için görevlendirin, ihracatta yeni ülkelere açılımı sağlayın, en kısa sürede FİSKOBİRLİK'i mevcut siyasi vesayetten arındırın ve yeniden işlevsel hale getirin."

Fındık hasadına çok az bir süre kalmasına rağmen fındık taban fiyatının henüz açıklanmadığını kaydeden Suiçmez, fındık üreticisinin emeğinin karşılanması için iller arasındaki farklılıkların da gözetilerek taban fiyatının en az 160-180 lira arasında olması gerektiğini söyledi. Suiçmez, "Eğer fındık taban fiyatı belirttiğimiz rakamın altında olursa Karadenizlinin buna cevabı bu sefer çok sert olacaktır. CHP olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Suiçmez, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de eleştirerek, mevcut teklifte yer alan hükümler yerine, sokak hayvanlarının korunması ve kontrol altına alınması için daha sürdürülebilir, bilimsel temellere dayalı çözümler geliştirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Suiçmez, Fındık Üreticilerinin Taleplerini Dile Getirdi - Son Dakika

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